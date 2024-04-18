Kastamonu'da "kasten yaralama ve gasp" şüphelisi tutuklandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde "kasten yaralama ve gasp" şüphelisi tutuklandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde "kasten yaralama ve gasp" şüphelisi tutuklandı.
Araç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçede bir kişinin yaralanması ve gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili yakalanan Y.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama ve gasp" suçundan tutuklandı.
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