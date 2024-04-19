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        Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 139 yaşında

        Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde 139. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:26
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        Anadolu'nun ilk lisesi Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi 139 yaşında
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        Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencilerinden çoğunun şehit düşmesiyle bilinen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde 139. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla kurulan lise, Cumhuriyet'in ilanının ardından önce Kastamonu Lisesi, 1963 yılından sonra da kurucusunun adı verilerek Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak hizmete devam etti.

        Lise, 120 öğrencisinin Çanakkale Savaşı için cepheye gitmesi sonucu 1914-1918 yıllarında ve öğrencilerinin Kurtuluş Savaşı'na katılması sonucu 1921 yılında mezun veremedi.

        Lisenin kuruluşunun 139. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okulun müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, buradaki konuşmasında, ülkenin irfan ordusuna yeni neferler yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

        Lisenin vatan için bir dönem mezun vermediğini hatırlatan Mısırlıoğlu, "Dün ağabeyleriniz vatan savunmasında canlarını nasıl ortaya koyup cepheye koşmuşsa, bugün de aklınız, zihniniz, bilginiz, görgünüz, gayret ve çalışkanlığınızla hep en ön safta olup ülkemizin kalkınmasında üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceksiniz." dedi.

        Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin kahramanlıklarla dolu geçmişinin olduğunu dile getiren Mısırlıoğlu, yeni kahramanlar yetiştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Program, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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