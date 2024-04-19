İnebolu'da TAKE Projesi kapsamında çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere 100 bin fide dağıtıldı.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fide dağıtım programındaki konuşmasında, İnebolu'da rekor sayıda fide dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Geçen sene 40 bin fide dağıttıklarını belirten Baycar, "Geçen seneye göre 2,5 kat daha fazla dağıtıyoruz. Talebi açtığımızda 1 günde hemen 100 bin talep doldu. Yeter ki ekin, yeter ki siz üretin. Bize biraz daha kontenjan açılırsa onu da size inşallah dağıtacağız." dedi.

İlçede, "Sen Üret Yeter İnebolum" adıyla bir proje yürüttüklerini anlatan Baycar, bu kapsamda sera dağıtımına da ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Dört etap halinde 610 aileyi seraya kavuşturduklarına işaret eden Baycar, "Cumhuriyet tarihinden bu yana bu kadar sera dağıtımı olmamıştır. Yeter ki siz üretin, biz her zaman yanınızdayız. Bu gübre, sera, naylon, kereste, fide, su olarak olur. Ne gerekiyorsa destek vereceğiz. Yapabileceğimiz çözüm varsa o çözümleri de sunacağız." diye konuştu.

İnebolu'nun Kastamonu'nun en fazla seraya sahip ilçesi konumunda olduğunu vurgulayan Baycar, şunları kaydetti: