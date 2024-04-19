Sahil Güvenlik ekipleri "Geleceğin Denizcileri Projesi" kapsamında öğrencilerle buluştu

Kastamonu'da TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, "Geleceğin Denizcileri Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu'daki ilk ve ortaokul ile liseleri ziyaret eden ekipler, komutanlığın teşkilat yapısını anlatarak sunum eşliğinde yaptıkları faaliyetler ve komutanlık bünyesinde kullanılan hava, kara ve deniz araçlarını öğrencilere tanıttı.

Gelecekteki kariyerini sahil güvenlik teşkilatlanmasında planlamak isteyen öğrencilerin sorularını da yanıtlayan ekipler, kendilerine yöneltilen sorulara da yanıt verdi.