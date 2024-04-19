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        Sahil Güvenlik ekipleri "Geleceğin Denizcileri Projesi" kapsamında öğrencilerle buluştu

        Kastamonu'da TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, "Geleceğin Denizcileri Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:45
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        Sahil Güvenlik ekipleri "Geleceğin Denizcileri Projesi" kapsamında öğrencilerle buluştu
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        Kastamonu'da TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, "Geleceğin Denizcileri Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu'daki ilk ve ortaokul ile liseleri ziyaret eden ekipler, komutanlığın teşkilat yapısını anlatarak sunum eşliğinde yaptıkları faaliyetler ve komutanlık bünyesinde kullanılan hava, kara ve deniz araçlarını öğrencilere tanıttı.

        Gelecekteki kariyerini sahil güvenlik teşkilatlanmasında planlamak isteyen öğrencilerin sorularını da yanıtlayan ekipler, kendilerine yöneltilen sorulara da yanıt verdi.

        İnebolu'da Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde faaliyete geçen Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi de faaliyetlerinde kullandığı ekipmanlar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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