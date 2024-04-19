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        Doğanyurt'ta çıkan yangında bir ev zarar gördü

        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde meydana gelen yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:01
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        Doğanyurt'ta çıkan yangında bir ev zarar gördü
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        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde meydana gelen yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Denizgörülen köyünde Hikmet Yılmaz'a ait evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında Yılmaz'a ait ev zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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