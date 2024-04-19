Doğanyurt'ta çıkan yangında bir ev zarar gördü
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde meydana gelen yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde meydana gelen yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Denizgörülen köyünde Hikmet Yılmaz'a ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında Yılmaz'a ait ev zarar gördü.
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