Hanönü'de 3 bin 200 kişi aşılandı

Kastamonu’nun 2 bin 200 nüfuslu Hanönü ilçesinde 3 bin 200 kişi korona virüs aşısı oldu.
Aşı zamanı gelen vatandaşlar, Hanönü Toplum Sağlığı Merkezine giderek aşılarını oluyor. İlçe dışından gelen vatandaşlar ile ilçede ikamet etmeyen maden çalışanları da Covid19 aşılarını toplum sağlığı merkezinde oluyor. Son alınan bilgilere göre, 2 bin 200 nüfusu bulunan ilçede 3 bin 200 kişiye aşı yapıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.