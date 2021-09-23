Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi faaliyetlerine başladı

Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş. işbirliği ile projelendirilen Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi kapılarını çocuklara açtı.

Kuzeykent Mahallesi, Melike ve Gaziler Caddesi’nde bulunan, içinde Oyuncak Kütüphanesi'ni de barındıracak olan Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi 20’şer kişilik sınıflarda toplamda 100 öğrenci kapasitesine kadar çıkabilecek. Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi Projesi kapsamında 1 adet çocuk bakımevi ve 1 adet oyuncak kütüphanesi yer alırken, bin 298 metrekare kapalı alan ve bin 342 metrekare açık alana sahip olan Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi projesinin Çocuk Bakımevi kısmında 5 adet sınıf ve oyun salonu, 5 adet uyku salonu, yemekhane, mutfak, personel yönetici birimleri, çok amaçlı salon yer alıyor ve bakımevi toplam 100 öğrencilik kapasiteye sahip olacak.

Oyuncak Kütüphanesi kısmında ise; oyuncak sunum, oyun ve etkinlik salonu, oyuncak depolama alanı, oyuncak tamir ve bakım birimi ve personel birimi yer alıyor. İngilizce, satranç, müzik, resim, jimnastik ve drama gibi etkinliklerinde düzenlenerek çocukların gelişiminde çeşitlilik artırılması planlanan kreşte günümüz modern eğitim standartlarında hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın özgürce, doyasıya eğlenebileceği ve aynı zamanda eğitimine katkı sağlayacak olan, projesini tamamladığımız Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakım evi ve Kreşimizin son hazırlıklarını yerinde inceleyerek, öğretmenlerimizden bilgi aldık kreşimiz bu hafta içinde Perşembe günü (bugün) hizmet vermeye başlayacak. Çocuklarımıza aileler olarak en iyi imkanları sunmaya çalışırız. Onların ayağına taş değmemesi için, üzülüp incinmemesi ve en iyi şartlarda eğitim alabilmesi önceliklerimizin başında gelir. İşte biz de Kastamonu Belediyesi olarak bu duygu ve düşüncelerin neticesinde çocuklarımıza yakışır bir ortam oluşturduğumuz projemizi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Umarım burada temellerini sağlam ve kaliteli attığımız evlatlarımız ilerleyen yıllarda vatanına, milletine, devletine, memleketine en iyi şekilde hizmet edecek konumlarda olurlar. Bu projenin hayata geçmesinde özveri ile çalışan tüm ekibime ve emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm ailelerimize ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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