BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor: 6 - Tosyaspor: 1

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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Playout karşılaşmasında Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor, Tosya Spor’u 61 yenerek kümede kaldı.

Kastamonu'yu Bölgesel Amatör Ligi (BAL) temsil etmeye hak kazanmak için Kastamonu Özel İdare KHS ile Tosyaspor ile PlayOut maçında karşılaştı. Gazi Stadı’nda oynanan karşılaşmada Kastamonu Özel İdare KHS, Tosyaspor’u 61'lik skorla mağdur etti. Kastamonu Özel İdare KHS, 20222023 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde Kastamonu’yu temsil etme hakkını elde etti. Tosyaspor ise Kastamonu 1. Amatör Ligi'nde mücadele edecek.

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