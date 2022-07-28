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Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncaklara Suudi Arabistan'dan bayilik talebi Öğrenciler üretiyor, Ortadoğu ve Avrupa'ya ihraç edilecek

İHA

Meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncaklara Suudi Arabistan'dan bayilik talebi Öğrenciler üretiyor, Ortadoğu ve Avrupa'ya ihraç edilecek

Kastamonu'da meslek lisesi öğrencileri tarafından üretilen ahşap oyuncaklar, Almanya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Ayrıca Suudi Arabistan'dan gelen bir heyet ise öğrencilerin ürettiği ahşap oyuncaklar için bayilik talebinde bulundu.
1869’da ‘teknik okul’ olarak Kastamonu’da kurulan ve daha sonra Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitime devam eden lisede, öğretmen ve öğrenciler, Türkiye’de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimini devam ettiriyor. “Bir Oyuncaktan Daha Fazlası” adı altında hazırlanan proje çerçevesinde Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerince üretimi yapılan ahşap oyuncaklara talep her geçen gün artmaya başladı.
Bu çerçevede Almanya’dan sonra Suudi Arabistan’dan da bir heyet, Kastamonu’ya gelerek ahşap oyuncakların üretiminin yapıldığı atölyeyi ziyaret etti. Atölyede ilk olarak sergileme salonunda ahşap oyuncakların örneklerini incelemeyen heyet, ardından ahşap oyuncakların üretim aşamasını ve paketleme aşamasındaki çalışmaları yerinde takip etti. Ahşap oyuncakların üretim aşamasıyla ilgili Suudi Arabistan’dan gelen heyeti, Taşmektep MTAL Öğretmeni Mustafa Alibaş eşlik etti. Alibaş, heyete üretim ve paketleme aşamalarını gezdirerek ürünler hakkında da bilgiler verdi.

"Ülkemizde bu ürünlere ihtiyacımız var"
Ahşap oyuncakların üretim ve paketleme sahasını geçen Suudi Arabistanlı heyet, ahşap oyuncaklar için bayilik talebinde bulundu. Heyette yer alan Yasir Abdullah Albawardi, “Ben ahşap oyuncak ile ilgili daha öncesinden çalışma yapmıştım, ben de ahşap oyuncak üretiminde 16 yıl önce çalıştım. Ama bizim ülkemize gelen ahşap yurtdışından geliyordu. Kaliteli değildi. Bugün ben buradaki çalışmaları çok beğendim ve çok fazla şaşırdım. Burası çok güzel bir fabrika olmuş. Aynı zamanda burada güzel bir kalite de yakalanmış. En güzeli ise gördüğüm ve incelediğim ahşabın doğal olması. Aynı zamanda burada üretimi yapılan ahşap oyuncaklar çocuklar içinde çok sağlıklı bir ürün. Çünkü ülkemizde bu ürünlere ihtiyacımız var. Hem çocuklar için sağlıklı hem de çocukların zeka gelişimine katkı sunacak bu oyuncaklar. Önemsediğimiz çocuklar içinde ahşabın sağlıklı olmasıdır. Maşallah burada çalışın çocukların çalışması bizleri şaşırttı. Ayrıca çocuklar için şaşırtıcı derecede çeşitli ahşaptan yapılmış oyuncaklarda var. Yani yaş guruplarına ayırarak her yaş gurubuna göre ahşap oyuncaklar burada mevcut. Bunların patenti de okul tarafından alınmış. Bizler için çok güzel, alanda güzel, ferah. Oyuncaklarda doğal, çalışanlarda burada samimi ve doğal. Bizim açımızdan her şey çok güzel. Bu yüzden bizler, eğer anlaşma durumumuz olursa çok seviniriz. Bizlerde bu arada anlaşma ile birlikte ülkemiz için bayilik talebimiz mevcuttur. İnşallah bir anlaşmaya varıp, oyuncakların ihracatını yapabiliriz” dedi.

"Başka yerdeki fabrikaların kalitesi daha düşük"
Heyette yer alan Mohammed Saleh Alghofaili ise, “Burada üretimi yapılan ahşap oyuncaklar gayet sağlıklı ve kalitelidir. Çocuklarımız için bunu çok fazla önemsiyoruz, buna çok fazla dikkat ediyoruz. Zaten buna benzer fabrikalar var, mevcut. Başka yerdeki fabrikaların kalitesi daha düşük, aynı zamanda buradaki kadar hem sağlıklı hem de kaliteli değil. Bunun için bizler Kastamonu’ya gelip burada yerinde incelemede bulunuyoruz” diye konuştu.

Atıl vaziyetteki ahşap okul sıraları kullanılıyor
“Bir Oyuncaktan Daha Fazlası” projesiyle ilk etapta 26 çeşit anonim oyuncak, yenilikçi yaklaşımla tekrar ele alındı. Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından özel olarak tasarlanan 4 oyuncağın da patenti alındı. Hazırlanan şablonların ardından üretim aşamasına geçildi. Oyuncakların yapımında ‘sıfır atık’ projesi çerçevesinde atıl vaziyetteki ahşap okul sıraları kullanılıyor.

Yıl sonuna kadar 150 bin adet ahşap oyuncak üretilecek
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelindeki okullarda kullanılmak üzere 150 bin adet ahşap oyuncak siparişi verildi. Siparişlerin alınmasıyla birlikte Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tamamen doğal ahşaptan E1, N713 ve FSC standartlarına uygun oyuncakların üretimi devam ediyor. Günlük bin takım ahşap oyuncağın üretildiği atölyenin önümüzdeki günlerde üretim kapasitesinin yapılacak tadilat ve onarım çalışmalarıyla arttırılacağı öğrenildi.

Siparişi alınan 17,8 milyon liralık ahşap oyuncakların üretimi yıl sonuna kadar tamamlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretimi yapılan ahşap oyuncaklardan 17 milyon 800 bin TL karşılığında 150 bin adet 81 ilde okul öncesi 36 yaş arası çocukların hem kişisel gelişimleri hem de oyuncak ihtiyaçlarının karşılanması noktasında protokol imzalanarak siparişi verildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan 383 bin 440 adet parçadan oluşan 10 bin 87 kutu içerikli, 393 bin 527 adet parçadan oluşan 5 farklı tasarımdaki ahşap oyuncaklar tırlara yüklenerek Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmek üzere gönderilmeye başlandı. 150 bin adet ahşap oyuncağın yıl sonuna kadar üretimi yapılarak teslim edilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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