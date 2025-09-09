Habertürk
        Haberler Dünya Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 22:30 Güncelleme: 09.09.2025 - 22:30
        Katar Emiri Al Sani ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti.

        Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında olacağını belirtti. İki lider Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı."

