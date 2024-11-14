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        Haberler Dünya Ortadoğu Katar Emiri: Gördüğüm heyecandan memnuniyet duydum | Dış Haberler

        Katar Emiri: Gördüğüm heyecandan memnuniyet duydum

        Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki ortaklığı güçlendirmek adına Türkiye'de karşılaştığı karşılıklı heyecandan memnuniyet duyduğunu ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 22:36 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:36
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        Katar Emiri: Gördüğüm heyecandan memnuniyet duydum
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        Katar Emiri Şeyh Temim, X hesabından bugünkü Ankara ziyaretine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

        Şeyh Temim, şunları kaydetti:

        "Katar-Türk Yüksek Stratejik Komite'nin bugün Ankara'daki onuncu toplantısında kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşmede, stratejik ilişkilerimizi her alanda iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirerek sürdürme niyetimizi vurguladım.

        İkili ortaklıklarımızı güçlendirmek, tarihi dostluğumuzu pekiştirmek adına karşılıklı olarak gördüğüm heyecandan memnuniyet duydum"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etmiş, toplantının ardından iki ülke arasında 8 anlaşma imzalanmıştı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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