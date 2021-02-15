Katar Hayır Derneği tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 78 tır yardım malzemesi gönderildi

AA

Katar Hayır Derneği Gaziantep Şube Başkanı Ali Nasır, Orta Doğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Suriyeli vatandaşlara derman olmak istediklerini söyledi.

Yardımların Suriye'nin Azez ve İdlib kentlerine gideceğini belirten Nasır, şöyle konuştu:

"Gıda, temizlik malzemesinin yanı sıra çadır ve karavanlar var. Hatay ve Kilis sınır kapısından 260 bin kişiye ulaştırılmak üzere yola çıkacak. Hepsi Katarlı yardımseverlerinin desteğiyle gidiyor. Suriyeli kardeşlerimize bir nebze destek olmak istediler. Kampanyamız 10 Mart'a kadar devam edecek. Toplam 250 tır yarım malzemesi gidecek. Bugün başlangıç olarak 78 tır gitti. Yaşadıkları sıkıntıları, zorlukları biraz hafifletmek istedik. Türk hükümetine de bize verdikleri desteklerden ve işimizi kolaylaştırmalarından dolayı teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından tırlar Suriye'ye uğurlandı.