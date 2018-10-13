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Katar ve Ezher, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

Abluka altına alınan Gazze'de düzenlenen yürüyüşte Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale edilmesi, Katar ve Ezher tarafından kınandı

13.10.2018 - 04:49 | Güncelleme: AA

Katar ve Ezher, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze'de düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmesini ve gösterilerin acımasızca bastırılmasını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin tehlikeli askeri tırmandırışı, uluslararası sözleşmelerin ve yasaların açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

"İsrail'in Gazze'de toplu ceza politikası uyguladığına" dikkat çekilen açıklamada, İsrail savaş makinesinin dizginlenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi talebinde bulunuldu.

Katar'ın Filistin davasına ilişkin sabit daimi duruşunun hatırlatıldığı açıklamada, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve mültecilerin geri dönüş hakkının sağlanması gerektiği vurgulandı.

"GÖRMEZDEN GELMEK GÜVENİ ZAYIFLATIYOR"

Ezher açıklamasında ise uluslararası toplumdan, Filistin'de insanı, toprağı ve mukaddesatı hedef alan işgalin suçlarını durdurmak konusunda yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi istendi. 

Açıklamada, "Gazze gösterilerini İsrail'in sindirme şekli görmezden gelinmemelidir." uyarısı yapıldı.

"Görmezden gelmek ve çifte standart siyaseti, uluslararası sisteme ve kurumlarına olan güveni zayıflatıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasında halkın yanında yer almaya devam edileceği kaydedildi.

GAZZE'DE NELER OLDU?

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli şehit oldu. Açılan acımasız ateş sonucu 154 kişinin yaralandığı, bunlardan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan itibaren 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

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