Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, sahne öncesi kuliste gazetecileri ağırlayan Kate Linn, daha önce birkaç kez Türkiye’ye geldiğini belirterek, "Türkiye’nin kültürünü, yemeklerini, insanını çok seviyorum” dedi.

Türk yemeklerinden kumpiri çok sevdiğini dile getiren Romanyalı şarkıcı, iyi menemen yaptığını açıklayarak herkesi şaşırttı. Kate, son günlerin tartışma konusu olan "Soğanlı menemen mi, soğansız menemen mi?" sorusuna, "Soğanlı menemen tercih ederim" yanıtını verdi.

Türk sanatçılardan Sezen Aksu'yu çok beğendiğini vurgulayan Kate Linn, Demet Akalın ile sürpriz bir projeye imza atacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ile bir araya geldiklerini belirten şarkıcı, "Demet Akalın'ı çok beğeniyorum. Kendisiyle bir projemiz olacak" dedi.

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