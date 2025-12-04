Habertürk
        Haberler Dünyadan Kate Winslet ilk kez yönetmen koltuğunda: Oğlu yazdı, kendi yönetti

        Kate Winslet ilk kez yönetmen koltuğunda: Oğlu yazdı, kendi yönetti

        Kate Winslet, oğlu Joe Mendes'in yazdığı filmde ilk kez yönetmenlik yaptı. Anne-oğul ortak ürünleri olan 'Goodbye June' filminin kırmızı halısında gurur tablosu sergiledi

        Giriş: 04.12.2025 - 15:25 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:29
        Oğlu yazdı, kendi yönetti
        İngiliz oyuncu Kate Winslet, ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu yeni filminin Londra galasını gerçekleştirdi. 50 yaşındaki oyuncu, ilk yönetmenlik denemesini, 21 yaşındaki oğlu Joe Mendes'in senaryosunu yazdığı aile draması 'Goodbye June' için yaptı.

        Curzon Mayfair Salonu'nda yapılan galada kırmızı halıda yürüyen Kate Winslet, derin yakalı siyah elbisesiyle hazır bulunurken; oğlu Joe, klasik siyah bir smokin giymeyi tercih etti.

        Winslet, oğlunu, Bond filmlerinin 60 yaşındaki yönetmeni Sam Mendes ile yedi yıl süren ve 2010 yılında biten evliliğinde dünyaya getirdi.

        Anne-oğulun ortak çalışması olan 'Goodbye June' filminin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Andrea Riseborough, Toni Collette ve Timothy Spall gibi isimler yer alıyor.

        Ani ve zorlu koşullar altında bir araya gelmek zorunda kalan parçalanmış kardeşleri anlatan çağdaş bir aile draması olarak tanımlanan film, dijital platformda yayınlanacak.

        Kate Winslet, daha önce katıldığı bir podcast yayınında, sektördeki insanların onu yönetmenliğe teşvik ettiğini ve bunun erkek egemen Hollywood'un kültürünü değiştirebileceğini ilettiğini söylemişti.

        Film setlerinde kendisine pek çok kez "Neden yönetmenlik yapmıyorsun?" diye sorulduğunu söyleyen Winslet, "Neden yapmadığımı biliyorum. Çünkü her zaman bir ailem oldu. Mia'yı 25 yaşındayken doğurdum, bu yüzden bunu asla başaramazdım" ifadesini kullanmıştı.

        Üç çocuk annesi Winslet, "Ama şimdi, kültürü değiştirme ihtiyacıyla, bunu yapmadıkça, aslında diğer kadınları hayal kırıklığına uğrattığımı daha çok hissediyorum" demişti.

        Zamanla Winslet'in çocukları da sektöre dahil oldu. Joe Mendes, annesiyle birlikte 'Lee' filminde başrol oynadı ve ayrıca babasının yönettiği Oscar adayı savaş filmi '1917'de de rol aldı.

        Bu arada, Winslet'in ilk eşi, oyuncu Jim Threapleton'dan olan 24 yaşındaki kızı Mia Threapleton da oyunculuk kariyerinde adından söz ettiriyor. Mia, BAFTA ödüllü 'I Am Ruth'ta annesiyle birlikte oynadığı rolle beğeni topladı.

        Winslet'in ayrıca, üçüncü eşi Edward Abel Smith'ten 11 yaşında Bear adında bir oğlu daha var.

