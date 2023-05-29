'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

Doğu Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, halk arasında 'katil arı' olarak da bilinen böceğe karşı sürdürülen mücadelede, Bursa'dan getirilip, laboratuvarda saklanan 1200 'Torymus sinensis' isimli yok edici böcek, doğaya salındı

ABONE OL
DHA
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

    Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014'te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında 'katil arı' ya da 'gal arısı' olarak bilinen 'Dryocosmus kuriphilus' türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında da görüldü.
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

    DHA'nın haberine göre Trabzon'un Maçka, Arsin, Of, Araklı ve Sürmene ilçelerinde istila ettiği kestane ağaçlarını kurutan, ağaç dallarına yerleşerek, yuva yapan böceğe karşı bölgede biyolojik mücadele başlatıldı. 
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

    2 yıldır kestane ormanlarında tarama yapan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yayılım alanı genişleyen 'gal arısı'nın yuvalandığı ağaçları tespit etti.
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

    Bu kapsamda; Bursa'dan getirilen ve laboratuvar ortamında bekletilen 30 bin galin içinden çıkıp yaşamayı başaran 1200 adet 'Torymus sinensis türü böcek, erginliğe ulaştı. Trabzon İl Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Araklı ilçesinin yüksek kesimlerindeki kestane ormanlarına 'gal arısı'nın düşmanı, yok edici böceği bıraktı.
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

    Bu çalışmayla, salınan 'Torymus sinensis' böceğinin, kestane zararlısının yaşadığı galin içine yerleşip larvalarını yiyerek çoğalmasını engellemesi ve doğadaki diğer 'gal arılarını' yok etmesi hedefleniyor.
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

    "FAYDALI BÖCEKLERİMİZİN ÇIKIŞI DEVAM EDİYOR"

    Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Türkiye'de ilk kez Yalova'da görülen 'gal arısı'nın tüm bölgelerdeki kestane ormanlarına hızla yayıldığını söyledi. Yılmaz, "Geçen yıl Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden getirdiğimiz kestane galinden çıkan yaklaşık 1000 tane Torymus sinensis böceğini yöremizdeki kestane ormanlarına salmıştık.
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

    Bu yıl da tekrar Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden getirilen 30 bin galden, laboratuvar ortamında çıkarttığımız 1200 tane Torymus sinensis'i zararlıyla mücadele için doğaya saldık. Halen daha laboratuvarımızda faydalı böceklerin çıkışları devam ediyor. Günlük takibi yapılarak ormanlara salıma devam edeceğiz" dedi.
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

    "FAYDALI BÖCEK, ZARARLI BÖCEĞİN ÜREMESİNİ AZALTIYOR"

    Doğaya bıraktıkları faydalı böceklerin, gal arısının yumurtalarını yiyerek çoğalmasını azaltacağını anlatan Yılmaz, "Torymus sinensisler geçen sene uçuşunu yapıp tomurcuklara yumurtasını bırakmıştı. Bu yıl, zararlının yumurtaları tomurcuktan çıkıp gal oluşturmaya başladığı zaman, bizim faydalı böceğimiz de bu gallere gelip kendi yumurtasını bırakacak.
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

    Buradan çıkacak larvalar da zararlının gal içerisindeki larvalarını yiyerek onları gelişmelerini durduracak ve yeniden yumurta bırakma şansını ortadan kaldıracak. Faydalı larvamızın zararlının larvasını yiyerek üremesini azaltan, dengeyi sağlayan bir çalışma bu" diye konuştu.
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

    "MEYVE VERİMİNDE ZARAR DAHA FAZLA"

    Yılmaz, 'Dryocosmus kuriphilus' böceğiyle biyolojik mücadelenin uzun soluklu olacağını ve alternatif yöntemler deneyeceklerini de belirterek, "Bir anda saldığımız böceklerin buradaki zararlıyla mücadelesi yüzde yüze gelme şansı zaten yok. Uzun süre devam etmesi gereken bir mücadele ve biz de her yıl sayıyı artırarak devam edeceğiz.

     
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

    Ağacın meyve veriminde zararın daha fazla olduğunu görüyoruz. Çiçekte ve dolayısıyla bal üretiminde de zararı olduğunu tahmin ediyoruz. En büyük zararı aşılı kestanelere olumsuz etki yapıyor. 
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

    Ağacın yapraklarına ve uzun sürede ağacın kurumasına da neden oluyor. Biyolojik mücadelenin yanında biyoteknik mücadele çalışmaları da devam ediyor. Feromon şeklindeki mücadele yönteminde deneme aşamasındayız. İnşallah hızlı şekilde devreye alacağız" ifadelerini kullandı.
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele
  • 'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.