'Katil arı'ya karşı 1200 yok edici böcekle mücadele

"MEYVE VERİMİNDE ZARAR DAHA FAZLA"

Yılmaz, 'Dryocosmus kuriphilus' böceğiyle biyolojik mücadelenin uzun soluklu olacağını ve alternatif yöntemler deneyeceklerini de belirterek, "Bir anda saldığımız böceklerin buradaki zararlıyla mücadelesi yüzde yüze gelme şansı zaten yok. Uzun süre devam etmesi gereken bir mücadele ve biz de her yıl sayıyı artırarak devam edeceğiz.