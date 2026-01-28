Katmer Tatlısı Malzemeleri

Katmer tatlısı, şerbetli tatlılardan farklı olarak daha hafif bir yapıya sahip olmasıyla ön plana çıkar. İnce hamurun kat kat yağlanarak açılması ve iç harcının dengeli kullanılması, bu tatlının lezzetini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alır. Evde yapılabilir olması ise bu geleneksel tatlıyı daha da cazip hâle getirir. Lezzetli ve gerçek bir Antep usulü katmer tatlısı hazırlamak için kullanılan malzemelerin kaliteli ve ölçülü olması büyük önem taşır. İşte klasik tarif için gereken malzemeler…

- 2 su bardağı un

- 1 su bardağı ılık su

- 1 çay kaşığı tuz

- 150 gram kaymak

- 1 su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı

- 100 gram tereyağı

- 2 yemek kaşığı toz şeker

Bu malzemelerle hazırlanan katmer tatlısı yapımı, hem geleneksel lezzete yakın hem de ev ortamında kolayca uygulanabilir bir sonuç verir. Özellikle Antep fıstığının taze ve aromatik olması, tatlının karakterini belirleyen en önemli detaylardan biridir.

Katmer Tatlısı Tarifi

Katmer tatlısı tarifi, sabır ve özen gerektiren bir süreçtir. Hamurun inceliği ve katlama işlemi, tatlının kıvamını doğrudan etkiler. İşte adım adım katmer tatlısı yapımı…