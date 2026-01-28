Habertürk
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Katmer Tatlısı Tarifi: Antep Usulü Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Katmer Tatlısı Tarifi: Antep Usulü Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Türk mutfağının en özel ve en gösterişli tatlılarından biri olan katmer tatlısı, özellikle Gaziantep mutfağıyla özdeşleşmiş eşsiz bir lezzettir. İncecik açılan hamuru, bol Antep fıstığı ve kaymağıyla hazırlanan bu tatlı hem görselliği hem de yoğun aromasıyla dikkat çeker. Özellikle özel günlerde, bayram sofralarında ve misafir ağırlarken tercih edilen bu lezzet, doğru yöntemle hazırlandığında adeta ustalık işi bir tatlıya dönüşür. Bu yazımızda katmer tatlısı tarifi, Antep usulü katmer tatlısı, katmer tatlısı nasıl yapılır ve katmer tatlısı yapımı hakkında merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.

        Giriş: 28.01.2026 - 17:48 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:48
        Katmer Tatlısı Tarifi
        Katmer Tatlısı Malzemeleri

        Katmer tatlısı, şerbetli tatlılardan farklı olarak daha hafif bir yapıya sahip olmasıyla ön plana çıkar. İnce hamurun kat kat yağlanarak açılması ve iç harcının dengeli kullanılması, bu tatlının lezzetini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alır. Evde yapılabilir olması ise bu geleneksel tatlıyı daha da cazip hâle getirir. Lezzetli ve gerçek bir Antep usulü katmer tatlısı hazırlamak için kullanılan malzemelerin kaliteli ve ölçülü olması büyük önem taşır. İşte klasik tarif için gereken malzemeler…

        • - 2 su bardağı un
        • - 1 su bardağı ılık su
        • - 1 çay kaşığı tuz
        • - 150 gram kaymak
        • - 1 su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı
        • - 100 gram tereyağı
        • - 2 yemek kaşığı toz şeker

        Bu malzemelerle hazırlanan katmer tatlısı yapımı, hem geleneksel lezzete yakın hem de ev ortamında kolayca uygulanabilir bir sonuç verir. Özellikle Antep fıstığının taze ve aromatik olması, tatlının karakterini belirleyen en önemli detaylardan biridir.

        Katmer Tatlısı Tarifi

        Katmer tatlısı tarifi, sabır ve özen gerektiren bir süreçtir. Hamurun inceliği ve katlama işlemi, tatlının kıvamını doğrudan etkiler. İşte adım adım katmer tatlısı yapımı

        • Un, su ve tuzu bir kapta yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
        • Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 20–30 dakika dinlendirin.
        • Dinlenen hamuru eşit bezelere ayırın.
        • Her bezeyi un serpilmiş tezgahta ince olacak şekilde açın.
        • Açılan hamurun üzerine eritilmiş tereyağı sürün.
        • Hamuru katlayarak kare ya da zarf şeklinde kapatın.
        • Ortasına kaymak ve Antep fıstığı ekleyin.
        • Üzerine az miktarda toz şeker serpin.
        • Hamuru tekrar katlayarak kapatın.
        • Önceden ısıtılmış sacda veya tavada iki tarafını da kısık ateşte pişirin.

        Bu adımlar, katmer tatlısı yapımının temelini oluşturur. Pişirme sırasında sabırlı olmak ve kısık ateş kullanmak, hamurun yanmadan içinin pişmesini sağlar.

        Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır?

        Katmer tatlısı nasıl yapılır sorusu genellikle hamurun inceliği ve iç harcın dengesiyle ilgilidir. Hamurun mümkün olduğunca ince açılması, pişerken katların daha belirgin olmasını sağlar. Ancak hamurun yırtılmamasına da dikkat edilmelidir. Lezzetli bir katmer tatlısı tarifi için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları şu şekilde sıralanabilir;

        • - Hamur mutlaka dinlendirilmelidir.
        • - Tereyağı her kata eşit şekilde sürülmelidir.
        • - Kaymak fazla konulmamalıdır, aksi halde hamur ağırlaşır.
        • - Pişirme işlemi kısık ateşte yapılmalıdır.

        Bu detaylar, Antep usulü katmer tatlısı lezzetine ulaşmak için oldukça önemlidir. Acele edilmeden yapılan katmer, hem çıtır hem de yumuşak dokulu olur. Antep usulü katmer tatlısı, kullanılan malzemelerin kalitesiyle diğer katmer çeşitlerinden ayrılır. Özellikle kaymak ve Antep fıstığı bu tarifin vazgeçilmezidir. Geleneksel olarak sabah saatlerinde tüketilen bu tatlı, Gaziantep’te kahvaltı sofralarının bile bir parçası olarak sunulabilir. Bu usulde katmer, fırında değil sac üzerinde pişirilir. Bu da tatlıya kendine has bir aroma kazandırır. Evde yapılan tariflerde tava kullanılması da benzer bir sonuç elde edilmesini sağlar.

        Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
