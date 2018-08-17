Katowice - Wigry Suwalki maçı rakamları

Polonya 1.Lig maçında Katowice ile Wigry Suwalki, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Katowice 4 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Wigry Suwalki 5 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Katowice, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Wigry Suwalki, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 421. İddaa'da Katowice kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Wigry Suwalki kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Katowice son hafta oynanan Pogon Siedlce maçında 1-1 berabere kaldı.

Wigry Suwalki ise Ruch Chorzow maçında 2-2 berabere kaldı.

Katowice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Katowice, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Wigry Suwalki, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wigry Suwalki 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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