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Öğretmenler, öğrencilerin su birikintisinden geçebilmesi için taş ve tahtalardan geçiş alanları oluştururken, bazı veliler de çocuklarını sırtlarında taşıyarak öğrencilerin ayaklarının ıslanmaması için çaba gösterdi.