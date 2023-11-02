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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi! - Öne çıkan haberler

        Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor

        Marmara ve Ege'nin kuzeyinde beklenen şiddetli sağanak sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Edirne'de yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Benzer görüntüler Kırklareli'de de kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:38
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        Son dakika haberine göre Edirne'de kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

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        AA'da yer alan habere göre kent merkezinde sabah başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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        Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

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        Trafik ekipleri de kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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        VELİLER ÖĞRENCİLERİ SIRTINDA TAŞIDI

        Yancıkçı Şahin Mahallesi'ndeki Şükrüpaşa İlkokulunun girişinde biriken su nedeniyle öğrenciler dersliklerine ulaşmakta güçlük çekti.

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        Öğretmenler, öğrencilerin su birikintisinden geçebilmesi için taş ve tahtalardan geçiş alanları oluştururken, bazı veliler de çocuklarını sırtlarında taşıyarak öğrencilerin ayaklarının ıslanmaması için çaba gösterdi.

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        Velilerden Seher Seyhan, AA muhabirine, çocukların okula girmekte güçlük yaşadığını söyledi.

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        Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

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        KIRKLARELİ'DE DE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

        Kırklareli'nde etkili olan sağanak da hayatı olumsuz etkiledi. Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkilisini artırıyor.

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        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

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        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlarda otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altında korundu.

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        Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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        #son dakika
        #hava durumu
        #edirne
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