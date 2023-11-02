Tramvayın yol geçidinden arızalanması nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

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Hastaneden evine dönen Filiz Güler, "Hastaneden geliyorum, arıza var dediler. Bende yürüyorum. Bir önceki durakta indirdiler bizi. Gideceğim yere araç yok, o yüzden yürüyeceğim" dedi. Tramvayın onarım çalışmaları devam ediyor.