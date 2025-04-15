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        Haberler Dünyadan Katy Perry uzaya neden papatya götürdüğünü açıkladı - magazin haberleri

        Katy Perry uzaya neden papatya götürdüğünü açıkladı

        Katy Perry, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in 'New Shepard' roketiyle uzayın sınırına doğru tarihi bir yolculuk gerçekleştirdi. Ünlü pop yıldızı, tarihi uzay görevinde neden yanında papatya götürdüğünü anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 17:34 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:41
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        Neden papatya götürdüğünü açıkladı
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        Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirleti Blue Origin'in, tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay uçuşunda ünlü pop yıldızı Katy Perry, Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, aktivist Amanda Nguyen, gazeteci ve sunucu Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe ve film yapımcısı Kerianne Flynn ile birlikte uzay yolculuğu gerçekleştirdi.

        Mürettebatın sadece kadınlardan oluştuğu tarihi uzay yolculuğunda, Perry ve diğer yolcular, uluslararası uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nı geçerek kısa bir süre yerçekimsiz ortamda serbestçe hareket etme şansı buldu. Kapsülün içinden çekilen görüntülerde elinde bir papatyayla görünen Perry, kapsül, paraşütlerle güvenli bir şekilde Teksas çölüne iniş yaptıktan sonra da kapsülden inerken elinde papatyayı tutmaya devam etti.

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        Kapsülden çıkınca elindeki papatyayı gökyüzüne kaldıran ve ardından öpen Perry, daha sonra yeri öpmesiyle hafızalara kazınan bir görüntü verdi.

        En çok yeri öpmesiyle konuşulsa da elinde papatya ile uzaya çıkmasının Perry için bir anlamı vardı. Uzay yolculuğunun ardından konuşan 40 yaşındaki şarkıcıya, 4 yaşındaki kızı Daisy Dove Bloom'un yerden gururla kendisini izlediği söylendi. Perry'nin nişanlısı Orlando Bloom'dan olan kızının adı 'Daisy', 'papatya' anlamına geliyor. Şarkıcı, beyaz papatyayı kameraya tutarken muhabir, Perry'ye "Ve siz de gerçek papatya götürdünüz. Bu sizin için sadece kızınızın adı olduğu için değil, başka nedenlerden dolayı da önemli miydi?" sorusunu yöneltti.

        Katy Perry'nin kızı Daisy, annesinin yolculuğunu seyretti

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        Perry, "Papatyalar sıradan çiçekler ama her koşulda büyüyorlar. Betonun içinden büyüyor, çatlakların içinden büyüyor, duvarların içinden büyüyorlar. Dayanıklılar, güçlüler, kuvvetliler, her yerdeler. Çiçekler benim için Tanrı'nın gülümsemesi ama aynı zamanda güzel dünyamızın ve buradaki çiçeklerin ve her yerde, etrafımızda ve hatta basit bir papatyada bile bulunan güzel büyünün hatırlatıcısı" şeklinde yanıt verdi.

        Uzaydayken Louis Armstrong'un 'What a Wonderful World' şarkısını söyleyen Perry, "Geçmişte de bu şarkıyı yorumlamıştım. Açıkçası yüksek benliğim her zaman gemiyi yönlendiriyor, çünkü bir gün uzayda bu şarkıyı söyleyeceğimi hiç düşünmemiştim" dedi.

        Katy Perry uzay dönüşü yeri öptü

        Yolculuk sırasında hissettiği yoğun duygunun aşk olduğunu söyleyen Perry, "Uzaya gitmek inanılmaz bir şey ve ben de cesaret, değerlilik ve korkusuzluk konusunda örnek olmak istedim" dedi. Uzay deneyimini "en yüksek mertebe" olarak nitelendiren şarkıcı, "Bu en yüksek zirve ve bilinmeyene teslim olmak, güvenmek. Bu deneyimi daha fazla tavsiye edemezdim" ifadelerini kullandı. Yolculuk hakkında bir şarkı yazıp yazmayacağı sorulduğunda, "Elbette, yüzde yüz" yanıtını verdi.

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        #Katy Perry
        #uzay yolculuğu
        #papatya
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