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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kavgayı ayırmak istedi, canından oldu - Haberler
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Kavgayı ayırmak isteyen eğlence mekânı sahibi canından oldu

Bartın'da, işlettiği eğlence mekanında tartışanları ayırmaya çalışan Ayberk Karagöz de iyi niyet kurbanı oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle araya giren Karagöz, tabancayla vuruldu. 31 yaşındaki Karagöz, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

SON DAKİKA: Kavgayı ayırmak istedi, canından oldu - Haberler
Kavgayı ayırmak istedi, canından oldu
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AA

Bartın'da, işlettiği eğlence mekanında kavga edenleri ayırmaya çalışırken tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak'taki eğlence mekanında Eren G. (30) ile Taha K. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletme sahibi Ayberk Karagöz (31) kavga edenleri ayırmak için araya girdi. Bu sırada Eren G., tabancayla Karagöz ve Taha K.'yi yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayberk Karagöz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobille kaçan Eren G., polis ekiplerince oto sanayi sitesi mevkisinde yakalandı.

Eren G'nin ırmağa attığını söylediği silahı bulmak için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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