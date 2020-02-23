Almanya’da bir nargile kafeye daha silahlı saldırı

DHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Onursal Barış Fettahoğlu, Habertürk gazetesinin ekonomi servisinde kuruluşundan kapanışına kadar emeği geçen grafiker arkadaşımız Barış Bektaş gibi iyi niyetinin kurbanı oldu. Fettahoğlu, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altınkum Mahallesi Gülsu Caddesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, S.K. ile M.Ç., borç-alacak nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Onursal Barış Fettahoğlu ise kavgayı ayırmak için araya girdi.

KENDİ ARACIYLA HASTENEYE GİTTİ AMA KURTARILAMADI

Bu sırada S.K.'nın elindeki bıçak Fettahoğlu'nun sağ baldır iç kısmına isabet etti. S.K. olay yerinden kaçarken, Fettahoğlu ise kendisine ait otomobiliyle hastaneye gitti. Fettahoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını kaybetti.

ZANLININ ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaydan sonra kaçan S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan S.K.'nın gasp, oto hırsızlığı ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.