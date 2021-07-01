Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu KAVURUCU SICAK! Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde... - Hava durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor.

KAVURUCU SICAK! Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde... - Hava durumu
Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde...
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin çevreleri, Rize'nin, Trabzon'un, Giresun'un ve Ordu'nun iç kesimleri ile Bingöl'ün ve Erzincan'ın doğu kesimleri, Hakkari'nin kuzeyi, Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KORKUNÇ KAZA! Son dakika: 21 yaşında kahreden veda! Elif motosiklet kazası kurbanı oldu! - HABERLER
GÜNDEM 21 yaşında kahreden veda!
Son dakika... Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
GÜNDEM Gaziantep'te özel bir hastanede yangın
Gaziantep'te yön levhasına çarpan kamyonun şoförü öldü
GÜNDEM Yön levhasına çarpan kamyonun şoförü kurtarılamadı
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
GÜNDEM İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' daveti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
GÜNDEM Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Ankara'da istinat duvarı zarar gören apartman nedeniyle 5 bina boşaltıldı
GÜNDEM Başkent'te inşaat kazısından zarar gören 5 bina ...
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
GÜNDEM Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde yangın paniği
Fethiye’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
GÜNDEM Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya öldü
İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 361 kişi yakalandı
GÜNDEM İstanbul'da aranan 361 şüpheli yakalandı
MKEK'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi kabul edildi
GÜNDEM MKEK'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi