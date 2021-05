"ANNEM BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

21 yaşındaki Aslı Gönül Açar, "Annemi çok seviyorum. İyi ki benim annem olmuş, iyi ki var... O benim için çok kıymetli. Üniversite sürecinde ben uzakta olduğum için ayrı kalsak da kalplerimiz her zaman birlikte... Sadece bir gün değil, her gün onların günü olmalı. Üstelik geçirdiğimiz bu zorlu zamanlarda her evin kalbi anneler. Ben de hem annemin hem de tüm annelerin 'Anneler Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.