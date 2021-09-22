Tur rehberi Adem Kocaman ise 3 farklı ülkeden gelen misafirlere bölgeyi gezdirdiklerini belirtti.

Özellikle de yabancı turistlerin Şeytan Kalesi'ne çok ilgi gösterdiklerini ifade eden Kocaman, "Şeytan Kalesi bizim tur destinasyonlarımızdan bir tanesi. Burası gerçekten insanlarda hayranlık ve gizem uyandıran turumuzun bir parçası. Yabancı turistler, burada tarih ve doğayı iç içe görüyor, böyle güzel bir kanyonda bu kale gibi saklı bir cennet görmek onlar için çok şaşırtıcı. Bu hayranlıklarını bu mutluluklarını kendilerinden de duyuyoruz" ifadelerini kullandı.