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        Haberler Magazin Kaybettiği yeğeninin adını koluna kazıttı- Magazin haberleri

        Kaybettiği yeğeninin adını koluna kazıttı

        Oyuncu Yasemin Hadivent, 4 yaşında vefat eden yeğeni Melisa'nın adını doğum gününde koluna kazıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 10:54 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:55
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        Kaybettiği yeğeninin adını koluna kazıttı
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        Yasemin Hadivent, 4 yaşında kaybettiği yeğeni Melisa'yı doğum gününde duygusal bir mesaj yayımladı.

        "İÇİMDEKİ YANGINI TARİF EDECEK BİR KELİME YOK"

        Yasemin Hadivent; "Hislerimi yazamıyorum, konuşamıyorum. İçimizdeki yangını tarif edecek bir kelime yok. Bugün Melisa'nın dünyaya geldiği gün. Onunla yaşadığımız her an için şükrediyor, çok özlüyoruz" ifadelerini kullandı.

        YEĞENİNİN ADINI KOLUNA KAZITTI

        Yasemin Hadivent, ayrıca yeğeni Melisa'nın adını doğum gününde koluna kazıttı. Hadivent, o anları; "Bedenim bir gün toprağa karıştığında ruhum sonsuzlukta Melisa ile buluşacak" notuyla yayımladı.

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        #yasemin hadivent
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