"Kaygılıyız" tartışması

Aralarında yazar, şair, gazeteci ve akademisyenlerin bulunduğu bazı isimler "Kaygılıyız" adlı bir bildiriye imza attı. Bildiride CHP'nin de dahil olduğu normalleşme süreci de eleştirildi.

32 ismin imzasının yer aldığı bildiride, "Başta muhalefet partileri olmak üzere, sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler, sanatçılar, yazarlar, bilim insanları, temelde yaşam hakkı ve özgürlükleri önceleyen, kısaca normalleşmeyen herkesi bu sese ortak olmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, "Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyum atayan, halkın belediyelerinin önüne polis barikatı kuran, kurmaca suçlarla yeni mağduriyetler yaratan, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan, seçilmiş milletvekili Can Atalay’ın seçilme hakkını, ona oy veren on binlerce Hataylının seçme hakkını gasp eden Anayasa'yı hiçe sayan bir hukuk sisteminden kaygılıyız" denildi.