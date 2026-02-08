Kaygıya karşı beslenme kalkanı: Hangi gıdalar stresi düşürüyor?

SOMON

Somon balığı, omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Bu yağ asitleri beynin sağlıklı çalışmasını destekler, dopamin ve serotonin gibi ruh halini düzenleyen kimyasalların dengelenmesine yardımcı olur. Somon tüketimi vücut üzerinde sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etki yaratabilir.

Ayrıca kemik ve kalp sağlığını destekler, enerji seviyelerini artırır. D vitamini içeriği sayesinde zihinsel sağlık ve stres yönetiminde önemli bir rol oynar. D vitamini eksikliği, artan kaygı ve depresyon riski ile ilişkilidir.

100 gram somon yaklaşık 179 kalori içerir.