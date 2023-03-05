Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da kayınpederi av tüfeğiyle öldürdü - En son haberler
ABONE OL

Kayınpeder, uzaklaştırma kararı aldırdığı damadını av tüfeğiyle öldürdü

Antalya'da, kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet A.'nın av tüfeğiyle vurduğu damadı Himmet Keskin, hastanede yaşamını yitirdi

Antalya'da kayınpederi av tüfeğiyle öldürdü - En son haberler
DHA

Antalya'da Mehmet A. (62), tartıştığı damadı Himmet Keskin'i (29) tüfekle öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkisinde meydana geldi. Himmet Keskin, kayınpederi Mehmet A.'nın evine geldi. Kısa süre sonra damat ve kayınpeder arasında tartışma başladı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. evde bulunan av tüfeğini alarak Himmet Keskin'e ateş etti. Olay sonrası Himmet Keskin iki ayağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTENEDE KURTARILAMADI

Himmet Keskin ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Himmet Keskin daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Keskin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet A.'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Mehmet A. ile Himmet Keskin arasında önceden husumet bulunduğu ve Himmet Keskin hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hasarlı binaların duvarına cep telefonlarını yazıp gitmişler
GÜNDEM Telefon numaralarını yazıp gittiler
SON DAKİKA! TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza
GÜNDEM TEM'de kaza: Çok sayıda yaralı var
En yüksek EYT promosyonu veren bankalar: EYT banka promosyonu 8 bin TL'ye dayandı! 2023 Hangi banka ne kadar EYT emekli maaş promosyon ödemesi yapıyor?
GÜNDEM EYT banka promosyonu 8 bin TL'ye dayandı!
6'lı masadaki ayrışma belediye meclislerine sıçradı: Mansur Yavaş cephesinde 'istifa' rahatsızlığı - Son dakika haberler
GÜNDEM Ayrışma belediye meclislerine sıçradı
MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale ...
Bahçeye gitmek için çıktı, 2 gündür haber yok
GÜNDEM Bahçeye gitmek için çıktı, 2 gündür haber yok
Siyasetteki sıcak süreçte son durum
GÜNDEM Siyasetteki sıcak süreçte son durum
Resimli Berat Kandili mesajları 2023 yeni: Hadisli, dualı, en anlamlı ve güzel Berat Kandili mesajları ücretsiz indir - Hayırlı Kandiller sözleri
GÜNDEM En güzel ve anlamlı Berat Kandili mesajları ve ...
Prof. Dr. Güler perde duvar sistemine dikkat çekti!
GÜNDEM Prof. Dr. Güler perde duvar sistemine dikkat çekti!
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den 3 uyarı birden! - Güncel haberler
GÜNDEM Meteoroloji'den 3 uyarı birden!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.