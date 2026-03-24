Kayıp dağcıdan sevindiren haber!
Manisa'da 3 günden bu yana aranan amatör dağcı Umut Tanrıkulu İzmir'de bağ evinde bulundu. Tanrıkulu'nun sağlık kontrolü için hastaneye götürüleceği öğrenildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde 21 Mart'ta dağlık alanda kaybolan amatör dağcı, İzmir'in Kiraz ilçesinde bulundu.
AA'da yer alan habere göre Salihli ilçesine bağlı Burhan Mahallesi civarında kaybolan Umut Tanrıkulu'nu (53) arama çalışmaları, bu mahalleye sınır olan İzmir'in Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi'nde dördüncü gününde yeniden başladı.
Kullanılmayan bir bağ evinden duman tütmesinden şüphelenen vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Tanrıkulu, bağ evinde bulundu. Amatör dağcı Tanrıkulu'nun sağlık kontrolü için hastaneye götürüleceği öğrenildi.
Burhan Mahallesi civarında 21 Mart'ta kamp kurarak tırmanışa başlayan Tanrıkulu, 112 Acil Çağrı Merkezine olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolduğunu bildirerek yardım istemiş, ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma, dağcıya ait bazı kamp malzemelerini bulmuştu.