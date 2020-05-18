"Kayıp Dillerin Fısıldadıkları" sergisi online olarak sanatseverlerle buluştu

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İlki 2010'da ikincisi ise 2014 yılında düzenlenen sergi, "Müzeler Haftası" kapsamında ilk kez online olarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Dilin, yazının keşfiyle birlikte sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkmasına ve toplumların sosyolojik ve kültürel gelişiminin temelini oluşturmasına odaklanan sergi, kültürel etkileşimlerden dini inanışlara, ticari ilişkilerden günlük hayata kadar antik dünyayı biçimlendirmiş pek çok konuyu mercek altına alıyor.

"İlk İletişim", "Anadolu Dilleri", "Antik Çağ'da Dil ve Eğitim" ile "Anadolu'nun Kayıp Dilleri" başlıklı bölümlerden oluşan sergi, "www.kayipdiller.com" adresinden ziyaret edilebilecek.