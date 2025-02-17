Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızlılarda goller 47 ve 86. dakikalarda Victor Osimhen'den gelirken Rizespor'un golünü ise 54. dakikada Ali Sowe kaydetti. Rizespor deplasmanında hata yapmayan namağlup Galatasaray derbi öncesindeki 6 puanlık farkı korudu.
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.
Sarı-Kırmızlılarda goller 47 ve 86. dakikalarda Victor Osimhen'den gelirken Rizespor'un golünü ise 54. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de namağlup serisine devam etti ve puanını 63 yaparak ezeli rakibi Fenerbahçe ile aradaki farkı korudu. Rizespor ise 27 puanda kaldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rizespor ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK VARDI
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemedi.
Sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşısında yoktu.
LİGDE 24 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'deki son 24 maçında mağlup olmadı.
Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
ÜST ÜSTE 32 MAÇTA GOL ATTI
Galatasaray, yaptığı son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.
Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Ahmed Kutucu ile geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.
32. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında defans topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Hojer'in şutunda defansa çarpan meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.
33. dakikada Hojer'in sağ kanattan ortasında Sara, topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Akintola'nın vuruşunda meşun yuvarlak, Abdülkerim Bardakçı'dan kornere gitti.
39. dakikada orta alanda Torreira'dan topu kapan Abdülkadir Ömür, boş durumdaki Sowe'yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinden oyun alanına döndü.
41. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor kontra atağında Sowe, ceza sahasının sağında Akintola'ya topu aktardı. Akintola'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada Hojer'in sol kanattan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'da kaldı.
İlk yarı 0-0 berabere bitti.
47. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Frankowski'nin ortasında iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
51. dakikadaki Çaykur Rizespor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mithat Pala'nın içeri çevirdiği top kaleye yöneldi, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
54. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın kale önüne yerden pasında Sowe, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.
61. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Lemina'nın ceza sahası dışından vuruşunda top defanstan döndü. Dönen topu kontrol eden Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta gitti.
66. dakikada Çaykur Rizespor atağında Sowe'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın şutunda top, yakın direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Lemina'nın ortasında Osimhen iyi yükselirken kaleci Tarık topu kornere çeldi. Korner atışında önde direkteki Lemina topu içeri çevirdi, Osimhen kafa vuruşuyla takımını ikinci kez öne geçirdi: 2-1.
90+4. dakikada Taha Şahin'in defansın arkasına pasında Zeqiri'nin bekletmeden kafayla içeri çevirdiği topu Akintola'dan önce kaleci Muslera kontrol etti.
90+5. dakikada sol kanattan Hojer'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Alikulov'un yakın mesafeden vuruşu kale direğinin üstünden auta gitti.
Karşılaşmadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı.