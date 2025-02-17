Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Sarı-Kırmızlılarda goller 47 ve 86. dakikalarda Victor Osimhen'den gelirken Rizespor'un golünü ise 54. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de namağlup serisine devam etti ve puanını 63 yaparak ezeli rakibi Fenerbahçe ile aradaki farkı korudu. Rizespor ise 27 puanda kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rizespor ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.