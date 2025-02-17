Toronto'da uçak kazası!

Toronto Pearson Uluslararası Havaalanı'na inmek isteyen uçak kaza geçirdi
Delta Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Toronto Pearson Uluslararası Havaalanına inmek isterken kaza geçirdi. Ters döndüğü belirtilen uçak için kurtarma ekipleri devreye girdi.
Delta Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kanada'da bulunan Toronto Pearson Uluslararası Havaalanı'na inmek isterken kaza geçirdi. Ters döndüğü belirtilen uçak için kurtarma ekipleri devreye girdi.
Uçağın ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinden hareket ettiği bildirildi.
İlk raporlara göre, kazada hayatını kaybeden yolcu bulunmazken 8 kişi yaralandı. Uçaktaki 80 yolcunun tamamı tahliye edildi.