ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçtiğimiz haftalarda İsrail'e herhangi bir silah kısıtlaması uygulanmayacağını açıklamış ve her türlü silahın İsrail'e tedarik edilebileceğini ifade etmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde, İsrail'e tedarik edilmesine izin verilmeyen MK-84 tipi bombalar, İsrail'e ulaştı.

Cumartesi gecesi İsrail'in Aşdod Limanı'ndan tırlara yüklenen MK-84 bombalarının görüntüleri de İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise bomba sevkiyatını, İsrail-ABD ittifakının bir kanıtı olarak değerlendirirken, ABD Başkanı Donald Trump ve tüm ABD yönetimine teşekkürlerini iletti.

MK-84'ler genel olarak köprü ve depo gibi büyük yapı ve tesislerin imhasında kullanılıyor.