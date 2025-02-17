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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Rıdvan Dilmen: Galatasaray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim! - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Galatasaray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!

        Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 22:46 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:37
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        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
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        Trendyol Süper Lig'in 24. hafta kapanış maçında lider Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu Çerçeve programında, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        "FRANKOWSKI SINIFI GEÇTİ"

        Galatasaray'ın hesabı, derbiye ben rakibimden 6 puan önde gireyimdi. Rize, Trabzon, Samsun, Göztepe ve Beşiktaş deplasmanı var diye hesaplarım. Okan Buruk, Przemyslaw Frankowski'yi ilk kez oynattı ve benden fazlasıyla sınıfı geçti.

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        "EREN ELMALI SAĞLIKLI BİR TRANSFER"

        Eren Elmalı ile ilgili bir parantez açayım. Galatasaraylıların 'olsa da olur' diye gördükleri oyuncuydu. Geçen gün Abdullah Kavukcu ile yaptığımız sohbette ona, "Yıllardır olan probleminizi çözdünüz." dedim. O da, "Gerçekten mi hocam? Çok istiyorduk." dedi. Okan Buruk isteyince getirdiler. Sağlıklı bir transfer yaptılar.

        "OKAN BURUK LEMINA'YI ALARAK MAÇI KAZANDI"

        Okan Hoca, Lemina hazırlansın ve orta sahayı toparlayalım dedi. O sırada 6-7 dakika içinde golü yediler. Galibiyete ihtiyacı olan Okan Buruk, bence müthiş hamle yaparak Lemina'yı aldı. İşte orada maçı kazandı.

        "OSIMHEN HER YERE SALDIRIYOR"

        Victor Osimhen, muhtemelen önümüzdeki sene olmayacak. Bu adama 150 milyon Euro da verilir. Galatasaray'da mümkün değil kalmaz. Fenerbahçeli olarak kalmasını istemem ama oyuncu olarak kalmasını isterim. Dünyada bu tip santrfor sayısı azaldı. Sadece bu maç değil, her maça bakıyorum. Her yere saldıran bir adam var.

        "G.SARAY DERBİYİ KAZANIRSA ŞAMPİY.."

        Herkes 13 maç var diye hesap yapıyordu. Ben, Galatasaray'ın Rizespor ve Fenerbahçe maçları var diye düşünüyordum şampiyonluk için. Rize'de çok rölanti, coşkusuz bir G.Saray gördüm. Galatasaray derbiyi kazanırsa %90 şampiyon olur. Hatta "şampiy" derim ben, "o" ve "n" harflerini bırakırım.

        "DERBİDE DZEKO VE EN-NESYRI İKİLİSİ OYNAR"

        Fenerbahçe'de derbide 6 puan fark kaldığı için Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko ikilisi oynar. Arkalarında 3 veya 4 puan fark olsaydı kesin Talisca oynardı. Puan farkı 6 olunca acaba Talisca'yı oynatır mı? Belki de Dzeko'yu bekletip En-Nesyri, Talisca ve Tadic'i oynatacakken; Osimhen'in galibiyet golü bir anda derbideki ofansif yönündeki oyuncuları da değiştirebilir. Galatasaray açısından da baktığımızda 3-4 puanla çıkması başka, 6 puanla çıkması başka...

        "CUESTA'YI HAFİFE ALMAMAK LAZIM"

        Galatasaray Morata'yı almasaydı muhtemelen büyük ücretlerle stoper alacaklardı. Cuesta'yı da hafife almamakta fayda var, hamleli ve seri bir oyuncu. Morata değil de az ücretle forvet alsalardı, stopere daha büyük bir para harcayacaklardı. Carlos Cuesta ve Eren Elmalı'nın faydalı olacağını düşünüyorum. Sallai'nin bir tık daha kalitelisini bulmuşlar, Frankowski. O da çok yetenekli ve iyi bir oyuncu. Sadece bek olarak görmemek lazım...

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