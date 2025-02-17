Rıdvan Dilmen: Galatasaray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta kapanış maçında lider Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu Çerçeve programında, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

"FRANKOWSKI SINIFI GEÇTİ"

Galatasaray'ın hesabı, derbiye ben rakibimden 6 puan önde gireyimdi. Rize, Trabzon, Samsun, Göztepe ve Beşiktaş deplasmanı var diye hesaplarım. Okan Buruk, Przemyslaw Frankowski'yi ilk kez oynattı ve benden fazlasıyla sınıfı geçti.

📺 Çerçeve



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Przemyslaw Frankowski, benden fazlasıyla sınıfı geçti. pic.twitter.com/1uD6IROjXq — HT Spor (@HTSpor) February 17, 2025

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"EREN ELMALI SAĞLIKLI BİR TRANSFER" Eren Elmalı ile ilgili bir parantez açayım. Galatasaraylıların 'olsa da olur' diye gördükleri oyuncuydu. Geçen gün Abdullah Kavukcu ile yaptığımız sohbette ona, "Yıllardır olan probleminizi çözdünüz." dedim. O da, "Gerçekten mi hocam? Çok istiyorduk." dedi. Okan Buruk isteyince getirdiler. Sağlıklı bir transfer yaptılar. 📺 Çerçeve



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Eren Elmalı ile ilgili bir parantez açayım. Geçen gün Abdullah Kavukcu ile yaptığımız sohbette ona, "Yıllardır olan probleminizi çözdünüz." dedim. O da, "Gerçekten mi hocam? Çok istiyorduk." dedi. Okan Buruk isteyince getirdiler.… pic.twitter.com/Z9r82vG1UW — HT Spor (@HTSpor) February 17, 2025

"OKAN BURUK LEMINA'YI ALARAK MAÇI KAZANDI" Okan Hoca, Lemina hazırlansın ve orta sahayı toparlayalım dedi. O sırada 6-7 dakika içinde golü yediler. Galibiyete ihtiyacı olan Okan Buruk, bence müthiş hamle yaparak Lemina'yı aldı. İşte orada maçı kazandı. 📺 Çerçeve



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Galibiyete ihtiyacı olan Okan Buruk, bence müthiş hamle yaparak Lemina'yı aldı. İşte orada maçı kazandı. pic.twitter.com/UTco52vBJi — HT Spor (@HTSpor) February 17, 2025

"OSIMHEN HER YERE SALDIRIYOR" Victor Osimhen, muhtemelen önümüzdeki sene olmayacak. Bu adama 150 milyon Euro da verilir. Galatasaray'da mümkün değil kalmaz. Fenerbahçeli olarak kalmasını istemem ama oyuncu olarak kalmasını isterim. Dünyada bu tip santrfor sayısı azaldı. Sadece bu maç değil, her maça bakıyorum. Her yere saldıran bir adam var. 📺 Çerçeve



🎙️ (@RidvanDilmen8) Rıdvan Dilmen: "Victor Osimhen, muhtemelen seneye olmayacak. Bu adama 150 milyon € da verilir. Dünyada bu tip santrfor sayısı azaldı. Her yere saldıran bir adam var." pic.twitter.com/UQEOllORm8 — HT Spor (@HTSpor) February 17, 2025

"G.SARAY DERBİYİ KAZANIRSA ŞAMPİY.." Herkes 13 maç var diye hesap yapıyordu. Ben, Galatasaray'ın Rizespor ve Fenerbahçe maçları var diye düşünüyordum şampiyonluk için. Rize'de çok rölanti, coşkusuz bir G.Saray gördüm. Galatasaray derbiyi kazanırsa %90 şampiyon olur. Hatta "şampiy" derim ben, "o" ve "n" harflerini bırakırım. 📺 Çerçeve



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Herkes 13 maç var diye hesap yapıyordu. Ben, Galatasaray'ın Rizespor ve Fenerbahçe maçları var diye düşünüyordum şampiyonluk için. Galatasaray derbiyi kazanırsa %90 şampiyon olur. Hatta "Şampiy" derim ben, "o" ve "n" harflerini… pic.twitter.com/d9Rj3O6YDE — HT Spor (@HTSpor) February 17, 2025

"DERBİDE DZEKO VE EN-NESYRI İKİLİSİ OYNAR" Fenerbahçe'de derbide 6 puan fark kaldığı için Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko ikilisi oynar. Arkalarında 3 veya 4 puan fark olsaydı kesin Talisca oynardı. Puan farkı 6 olunca acaba Talisca'yı oynatır mı? Belki de Dzeko'yu bekletip En-Nesyri, Talisca ve Tadic'i oynatacakken; Osimhen'in galibiyet golü bir anda derbideki ofansif yönündeki oyuncuları da değiştirebilir. Galatasaray açısından da baktığımızda 3-4 puanla çıkması başka, 6 puanla çıkması başka... 📺 Çerçeve



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Fenerbahçe'de derbide Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko ikilisi oynar. pic.twitter.com/NT0ScfD6kp — HT Spor (@HTSpor) February 17, 2025