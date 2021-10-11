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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp ihbarı yapılan çocuktan acı haber - Haberler
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Çorum'da kayıp ihbarı yapılan çocuğun cansız bedeni su birikintisinde bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde kayıp ihbarı yapılan mevsimlik tarım işçisi ailesinin çocuğun cansız bedeni, isale hattı inşaatındaki su birikintisinde bulundu.

Kayıp ihbarı yapılan çocuktan acı haber - Haberler
Kayıp ihbarı yapılan çocuktan acı haber
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AA

Şanlıurfa'dan çalışmak için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçisi Kubacık ailesinin, 13 yaşındaki oğulları Ali Kubacık'tan haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arazide arama çalışmalarına başlandı.

AA'nın haberine göre, uzun süren arama kurtarma çalışmalarında netice alınamayınca bölgedeki isale hattı inşaatındaki su birikintisinde arama yapılması için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

Gece geç saatlerde yaklaşık 3 metre derinliğindeki su birikintisine giren AFAD dalgıçları, kayıp ihbarından yaklaşık 6 saat sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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