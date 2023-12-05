Kayıp olarak aranan çiftçi, traktörü devrilmiş olarak yaralı bulundu; hastanede öldü Manisa'nın Salihli ilçesinde yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan ve yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından aranan çiftçi Mustafa Akcan (63), üzüm bağında ağır yaralı olarak bulundu. Traktörünün devrilmesi sonucu yaralandığı belirlenen Akcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.12.2023 - 19:40 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:40 facebook

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