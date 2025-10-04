Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Kayısı bahçesinde obruk oluştu | Son dakika haberleri

        Malatya'da kayısı bahçesinde obruk oluştu

        Malatya'da bir kayısı bahçesinde yaklaşık 2 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:31
        1

        Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki bir kayısı bahçesinde çökme meydana geldi.

        2

        Çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        3

        Yapılan incelemelerde obruğun yaklaşık 2 metre çapında ve 5 ila 6 metre derinliğinde olduğu belirlendi.

        4

        Çevre sakinlerinden Adem Özer, "Birden bire çökme oldu. Aşağı yukarı 5-6 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Olayda kimseye herhangi bir şey olmadı" dedi.

        5

        Güvenlik önlemi olarak obruğun etrafı şeritlerle çevrilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

