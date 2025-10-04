Malatya'da kayısı bahçesinde obruk oluştu
Malatya'da bir kayısı bahçesinde yaklaşık 2 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi
Giriş: 04.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:31
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki bir kayısı bahçesinde çökme meydana geldi.
Çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde obruğun yaklaşık 2 metre çapında ve 5 ila 6 metre derinliğinde olduğu belirlendi.