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Dünyanın bilinen en yaşlı vahşi kuşu olan Wisdom isimli albatros, 70 yaşında yumurtladı.

1956 yılında kayıt altına alındığında 5 yaşında olduğu tahmin edilen Wisdom, şu ana kadar en az 40 yavruya sahip olmuş oldu.

Wisdom'ın yumurtasının geçtiğimiz ay Kuzey Pasifik Okyanusu'nda, Hawaii'nin batısındaki Midway Atoll isimli küçük bir kara parçasında çatladığı ifade edildi.

UZUN ÖMRÜ NEDENİYLE BİRDEN FAZLA EŞİ OLDU

Albatroslar genel olarak ömürlerini tek bir partnerle geçirseler de Wisdom'ın uzun bir yaşam sürmesi nedeniyle birkaç tane eşi oldu. Wisdom'ın, 2010'dan bu yana yavrularını eşi Akeakamai ile büyüttüğü belirtildi.

21. yüzyılın başlarına kadar Laysan albatroslarının yaklaşık 40 yıl yaşadığı düşünülüyordu. Ancak Wisdom doğa tarihi kitaplarını yeniden yazdı.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nde biyolog olan Beth Flint, "Wisdom Hawaii'ye her dönüşünde deniz kuşlarının ne kadar süre yaşayıp yavru büyütebileceği hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. Dönüşü, kuş severlere ilham vermekle kalmıyor, aynı zamanda bu zarif canlıların habitatlarını nasıl koruyabileceğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor" dedi.