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Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 Kaymakamlık sınavı günü açık olan nüfus müdürlükleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) için geri sayım başladı. Başvuruları , 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında tamamlanan 2021 Kaymakamlık sınavı saati araştırılıyor. Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 2021 Kaymakamlık sınavı günü açık olan nüfus müdürlükleri

Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 Kaymakamlık sınavı günü açık olan nüfus müdürlükleri

2021 Kaymakamlık sınavına başvuran adaylar sınav saatini araştırıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi
uygulanacak. İşte merak edilenler...

2021 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2021 KAYMAKAMLIK SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

2021 KAYMAKAMLIK SINAVI GÜNÜ AÇIK OLACAK İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ

CUMHURİYET MAH. BAYINDIR 1 SOK. NO:24 KIZILAY/ÇANKAYA 0312 434 56 00

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