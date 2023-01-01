Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kitap okuma yarışması sonuçlandı

AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kitap okuma yarışması için ödül töreni düzenlendi. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından "Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan" sloganıyla düzenlenen tören, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Kitap okuma yarışmasına, 18-40 yaş arası bireyler diledikleri kitaplardan biri, ikisi veya her üçü için de başvuruda bulundu. Rasim Özdenören'in "Gül Yetiştiren Adam kitabı için 991, Nazan Bekiroğlu'nun "Nar Ağacı" kitabı için 772, Cengiz Aytmatov'un "Gün Olur Asra Bedel" kitabı için 969 kişi olmak üzere 3 kitap için 2 bin 732 başvuru alınırken, tekil olarak 1433 kişi başvuru yaparak yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Kahoot sistemi üzerinden yapılan yarışmada kitapseverler cep telefonları ile uygulamaya giriş yaparak, belirlenen kitap ve kitabın yazarını konu alan 4 şıktan oluşan 10 soruya cevap verdi. Yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yapan yarışmacılardan her bir kategoride ayrı ayrı ilk üçe girenler ödül almaya hak kazandı.

"Gül Yetiştiren Adam" adlı kitabın yarışmasında Bahriye Polat, "Nar Ağacı" kitabının yarışmasında Şeyma Herdem, "Gün Olur Asra Bedel" adlı kitabın yarışmasında ise Elif Mete birinci oldu. Yarışmada birinci olanlara 3 bin, ikinci olanlara 2 bin, üçüncü olanlara ise bin lira ödül verildi.