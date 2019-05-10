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Kayseri Cuma vakti saat kaçta? 10 Mayıs Kayseri Cuma namazı saati

Kayseri Cuma vakti, Ramazan aynın ilk Cuma namazı için merak ediliyor. Kayserililer Cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayıp camileri dolduracak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kayseri Cuma namazı saati

Kayseri Cuma vakti

Kayseri'de Cuma namazı saati kaçta? sorusu Kayserililer tarafından araştırılıyor. Bugün 2019 Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılınacak. İşte Kayseri namaz ve ezan vakitleri...

KAYSERİ CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre bugün Kayseri'de Cuma namazı saat 12.40'ta okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
10 Mayıs 2019 Cuma03:4705:2412:4016:3019:4521:15
11 Mayıs 2019 Cumartesi03:4505:2312:3916:3019:4621:17
12 Mayıs 2019 Pazar03:4405:2212:3916:3019:4721:18
13 Mayıs 2019 Pazartesi03:4305:2112:3916:3019:4721:19
14 Mayıs 2019 Salı03:4105:2012:3916:3119:4821:21
15 Mayıs 2019 Çarşamba03:4005:2012:3916:3119:4921:22
16 Mayıs 2019 Perşembe03:3805:1912:3916:3119:5021:23

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

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