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        Haberler Gündem Kayseri'de 209 bin 400 makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Kayseri'de 209 bin 400 makaron ele geçirildi

        Kayseri'de 209 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 01:55 Güncelleme: 08.02.2025 - 01:55
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        Kayseri'de 209 bin 400 makaron ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, piyasaya makaron sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 209 bin 400 doldurulmuş makaron, 1 ton 200 kilogram tütün ve 7 bin 800 boş sigara paketi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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