Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği | Son dakika haberleri

        Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddiası üzerine kalabalık, araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalığa müdahale ediyor. Kayseri Valiliği olayla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 23:32 Güncelleme: 30.06.2024 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de çocuğa taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı.

        Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini de ateşe verdi.

        TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polisin, kalabalığı dağıtmak için müdahalesi sürüyor.

        REKLAM

        "ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI, ÇOCUK KORUMA ALTINDA"

        Kayseri Valiliği şu açıklamayı yaptı:

        30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.

        VATANDAŞLARA İTİDALLİ DAVRANIN UYARISI

        Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        Dört ilde orman yangını
        Dört ilde orman yangını
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Sıcak hava tırmanıyor
        Sıcak hava tırmanıyor
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!