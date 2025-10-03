Kayseri'de araç kiralama dolandırıcılığı: 3 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir web sitesini kopyalayarak Türkiye genelinde 16 kişinin 351 bin 473 lirasını araç kiralama vaadiyle dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan E.Y. (23), U.A. (24), B.N. (21) ile E.S.Ü.'yü (20) gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre; ikametlerde yapılan aramada, 5 cep telefonu, 5 sim kart ile 2 harddisk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.Ü.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.