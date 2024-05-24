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        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de ehliyetine 2041 yılına kadar el konan sürücü yine durmadı!

        Kayseri'de ehliyetine 2041 yılına kadar el konan sürücü yine durmadı!

        Kayseri'de, daha önce ehliyetine 2041 yılına kadar el konulan sürücü, drift atarken kazaya karıştı. Polis ekipleri tarafından kovalamacayla yakalanan şüpheli sürücüye 115 bin 830 lira ceza kesildi. Otomobil ise trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 01:17 Güncelleme: 24.05.2024 - 01:19
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        Ehliyetine 2041 yılına kadar el konmuştu, yine durmadı!
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        Kayseri'de ehliyetine 2041 yılına kadar el konulan kişiyi drift yapıp kazaya karışmasının ardından yakalayan polis, 115 bin 830 lira ceza uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Talas ve Kocasinan ilçelerinde drift atan, birkaç kez trafiği tehlikeye düşüren ve Talas Atatürk Bulvarı'nda bir araca çarpıp kaçan otomobil ihbarının alınması üzerine çalışma başlatıldı.

        KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince sürücü kovalamaca sonucu kullandığı araçla yakalandı. Alkol kontrolünü reddeden zanlının daha önceden ehliyetine 2041 yılına kadar el konulduğu tespit edildi.

        CEZA YAĞDI

        AA'nın haberine göre; trafiği tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücüye toplam 115 bin 830 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil ise trafikten men edildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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