Kayseri'de Epstein'e benzeyen adam isyan etti: O adama benzemekten uzaklaşmaya çalışacağım

        Kayseri'de 55 yaşındaki Rıfat Özdemir, yüz hatları nedeniyle Jeffrey Epstein'e benzetildiği için sokakta sert bakışlara maruz kaldığını söyleyerek, "Ben normal bir vatandaşım, beni o adama benzetmeyin" diyor. Benzetmeden kaçınmak için saçını değiştirip ilk kez sakal bırakmayı planlıyor ve şöyle konuşuyor: Küfür eden olmadı ama bakışlar yoruyor; Kayseri'den böyle kötü adamlar çıkmaz

        Giriş: 07.02.2026 - 18:40 Güncelleme: 07.02.2026 - 19:45
        Epstein'e benzeyen adam isyan etti
        Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölen milyarder Jeffrey Epstein’e benzetilen Kayserili Rıfat Özdemir, insanların olumsuz bakışlarına maruz kaldığı için üzüldüğünü belirterek, “Saçlarıma farklı bir tarz vereceğim ve o adama benzemekten uzaklaşmaya çalışacağım” dedi.

        Kayseri’de yaşayan 55 yaşındaki Özdemir, benzerlik nedeniyle sokakta rahatsız edici tepkilerle karşılaştığını anlattı: “Vatandaşlar bana sert bir ifadeyle bakmaya başladı. İlk benzetmeyi yeğenim yaptı ve ‘Dayı, sen Jeffrey Epstein’e çok benziyorsun’ dedi.

        Epstein’in kim olduğunu bilmiyordum; haberlerden ve sosyal medyadan öğrendim. Ben öyle bir adama benzetilmek istemem. Beni o insanlara benzetmeyin. İşinde gücünde, sade bir vatandaşım. Benzerlik olabilir; benimki şanssız bir durum. Biz de ona benzedik. Hayatımı olumsuz etkiledi. Yolda yürürken insanlar sert bir ifadeyle bakıyor. Sözel bir şey yok ama bakışları insanı rahatsız ediyor. Şaşkın bir ses tonuyla ‘Epstein’e benziyor’ diyorlar. Bunu duyunca canım sıkılıyor; hoş bir adam değil. Benzetilmek hoş bir şey değil.”

        “Halktan ricam, lütfen beni Epstein’e benzetmesinler” diyen Özdemir, şöyle devam etti: “Bundan sonra elimden gelen tüm değişiklikleri yapmayı düşünüyorum ve yapacağım. Saç modelimi değiştireceğim, sakal bırakacağım. Bu konu gündemden düşene kadar uğraşacağız. Sakal bırakmayı sevmem ama bırakmayı düşünüyorum; şimdiye kadar hiç bırakmadım. Saçlarıma farklı bir tarz vereceğim ve o adama benzemekten uzaklaşmaya çalışacağım. Yüz ifademi nasıl değiştireceğimi bilmiyorum. Yüz kırışıklıklarım bile bire bir benziyor. Küfür eden ya da laf atan olmadı ama sert bir ifadeyle bakıyorlar. Bakışlarından ne söylediklerini hissedebiliyorum. Ben Epstein değilim. Kayseri’den böyle kötü adamlar çıkmaz.”

