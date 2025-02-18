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        Kayseri'de "Gittiğin Kadar Öde" uygulaması hayata geçiyor

        Kayseri'de mesafe bazlı ücret sistemi uygulaması olan "Gittiğin Kadar Öde" projesi hayata geçiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gittiğin kadar öde sistemiyle raylı sistemle ulaşımın daha çok tercih edilmesini amaçlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 16:28 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:28
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        Kayseri'de "Gittiğin Kadar Öde" uygulaması
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        Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi, mesafe bazlı ücret sistemi uygulaması olan "Gittiğin Kadar Öde" projesi yakında hayata geçiyor. Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından yürütülen bu projeyle, raylı sistemde seyahat edilen istasyon sayısına göre ücret ödenecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gittiğin kadar öde sistemiyle raylı sistemle ulaşımın daha çok tercih edilmesini amaçlıyoruz. Yeni modelin, Kayseri’de toplu taşıma kullanan hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayacağını, şehirdeki ulaşım kültürüne katkı sağlayacak bir dönüşüm başlatacağını öngörüyoruz" dedi.

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        Büyükkılıç, Kayseri'yi akıllı şehircilik anlamında bir adım daha ileriye taşıyacak olan bu çalışmayı en kısa sürede toplu taşıma kullanıcılarının takdirine ve kullanımına sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Projeye ilişkin konuşan Kayseri Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammed Biçimveren ise sistemin 2025 yılı içinde tam anlamıyla devreye girmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kayseri'nin mevcut 75 istasyonlu raylı sistem ağında, 45 istasyona ait altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Biçimveren, geri kalan 30 istasyon için de altyapı hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

        Biçimveren, yeni ücretlendirme modelinin, akıllı kartlar ve mesafe bazlı ücret sistemiyle entegre edileceğini ifade ederek, bunun yanı sıra, ücret iade cihazlarında kullanılacak yazılımın test ve entegrasyon çalışmalarının da eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü belirtti.

        Kayserililerin bu yenilikçi sistemin faydalarından en kısa sürede yararlanacağını belirten Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammed Biçimveren, "Kayseri Ulaşım A.Ş. ekiplerimiz, bu projeyi en kısa sürede tamamlamak ve Kayseri halkının kullanımına sunmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.

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