Tuzla Palas Gölü'nün havzası, bu sene son yılların en yüksek yağışını aldı. Kesin korunacak hassas alanlar arasında yer alan gölün çevresinde bulunan ve sıcaklığın artmasıyla eriyen karların suları, dört bir yandan havzaya doğru akıyor.

Çevreden akan irili ufaklı suların derelerle birleştiği ve göle döküldüğü alanlarda oluşan izler, dronla çekilen görüntülerde ağaç dallarını andırıyor.

Biyolojik zenginliğiyle dikkati çeken göl, birçok kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.

"BİZ HİÇ BU KADAR NET GÖRMEMİŞTİK"

Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir, bölgede etkili olan yağışların tüm havzayı canlandırdığını söyledi.

Bugüne kadar bu şekillerin oluştuğunu görmediklerini belirten Özdemir, "Dedelerimiz, babalarımız bu şekillerin oluştuğunu söylerdi ama biz hiç bu kadar net görmemiştik. Bu seneki yağışlarla birlikte 'Hayat ağacı' yeniden gölümüzde görsel şölen sunmuş oldu" diye konuştu.