Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kayseri'de 'hayat ağacı' oluşumu! "Hiç bu kadar net görmemiştik"

        Tuzla Palas Gölü havzasında ağaç dallarını andıran izler

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarındaki Tuzla Palas Gölü'nü besleyen suların oluşturduğu izler, ağaç dallarını andırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 09:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 'hayat ağacı' oluşumu!

        Tuzla Palas Gölü'nün havzası, bu sene son yılların en yüksek yağışını aldı. Kesin korunacak hassas alanlar arasında yer alan gölün çevresinde bulunan ve sıcaklığın artmasıyla eriyen karların suları, dört bir yandan havzaya doğru akıyor.

        Çevreden akan irili ufaklı suların derelerle birleştiği ve göle döküldüğü alanlarda oluşan izler, dronla çekilen görüntülerde ağaç dallarını andırıyor.

        Biyolojik zenginliğiyle dikkati çeken göl, birçok kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.

        "BİZ HİÇ BU KADAR NET GÖRMEMİŞTİK"

        Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir, bölgede etkili olan yağışların tüm havzayı canlandırdığını söyledi.

        Bugüne kadar bu şekillerin oluştuğunu görmediklerini belirten Özdemir, "Dedelerimiz, babalarımız bu şekillerin oluştuğunu söylerdi ama biz hiç bu kadar net görmemiştik. Bu seneki yağışlarla birlikte 'Hayat ağacı' yeniden gölümüzde görsel şölen sunmuş oldu" diye konuştu.

        #Tuzla Palas Gölü
        #kayseri
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Eşel mobil sisteminin enflasyona olası etkileri neler?
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        "Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun"
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
